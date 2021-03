Horoscope du jour Verseau du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple *****

Jupiter indique que ce mardi, votre cher et tendre vous réserve une belle surprise et une grande preuve d’amour. Si habituellement, vous n’êtes pas une grande fan de l’imprévu, vous allez aujourd’hui vraiment apprécier ce qu’il vous a préparé. Vous vivrez de délicieux instants et vous n’allez pas regretter de vous laisser guider.

Amour / Célibataire *****

Vénus et Saturne vous concoctent un très beau mardi. Vous êtes au top de votre pouvoir de séduction et vous attirez les hommes comme un aimant. Que c’est grisant d’avoir autant de courtisans ! Il se pourrait bien que l’un d’entre eux vous invite à dîner. À vous de voir s’il y aura plus que des affinités.

Travail ****

Vous avez souvent trébuché, mais vous vous êtes toujours relevée. Vous vous êtes parfois trompée de chemin, mais à chaque fois, vous en avez tiré une leçon. Comme le disait Colin Powell : « Il n’y a aucun secret pour réussir, c’est le résultat de la préparation, le travail acharné et apprendre de l’échec » et ce mardi, vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur.

Bien Être *****

Georges Barbarin disait : « Le paradis n’est pas un lieu, c’est un état d’âme » et vous l’avez bien compris. Vous vous contentez de ce que vous avez et vous positivez. Tels sont les ingrédients de votre bonne humeur et de votre bien-être que vous cherchez encore et toujours à transmettre. Continuez ainsi, car cela vous réussit.

