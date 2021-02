Horoscope du jour Verseau du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ***

Aujourd’hui vous allez marcher sur une corde raide. Il va falloir faire attention aux mots que vous emploierez et faire attention qu’ils ne dépassent pas votre pensée. Tournez la langue sept fois dans votre bouche avant de parler! Sinon vous risquez bien de provoquer quelques disputes qui vous fatigueront assez vite et qui pourraient s’envenimer. Vous n’avez pas envie de ça n’est pas?

Amour / Célibataire ***

Vous vous demandez pourquoi vos amours n’avancent pas mais tout ne vient pas des hommes. Vous vous oubliez de plus en plus et la fatigue du quotidien aidant, vous avez une allure un peu morose et du mal à démontrer votre joie de vivre. Sortez de votre quotidien aujourdhui, cela vous fera non seulement le plus grand bien mais une rencontre concluante est plus que probable.

Travail ****

Consciemment ou inconsciemment, vous avez tendance à vous réfugier derrière une certaine obligation de moyens. Vous vous dites par exemple « Puisque je tape au clavier toute la journée, cela matérialise bien mon travail” Et ça vous rassure car vous avez le sentiment d’être efficace. Aujourd’hui vous prendrez du recul et vous vous rendrez compte qu’il faut changer vos méthodes de travail.

Bien Être **

Votre mal de dos n’est pas une fatalité. Et votre bien être est une chose capitale qu’il ne fait pas négliger. Autant de raison de vous prendre en main dès aujourd’hui. Ne remettez pas à plus tard celà: décrochez le téléphone et prenez rendez vous avec un kinésithérapeute ou votre médecin dès que possible afin qu’ils vous aident à soulager ces douleurs chroniques. Vous verrez que quelques séances suffiront à atténuer fortement votre mal.

