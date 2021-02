Horoscope du jour Verseau du jeudi 11 février 2021

Amour / Couple ****

Ce jeudi s’annonce plus serein sur le plan sentimental. Vous êtes en rythme de croisière et surfez sur une mer létale loin de toutes intempéries. Vous en avez assez de vous prendre la tête avec votre conjoint et choisirez d’éviter toutes querelles inutiles. Du coup l’ambiance sera beaucoup plus détendue et propice à l’échange mutuel sans heurts ni reproches.

Amour / Célibataire ****

Rien en vue de concret aujourd’hui mais que cela ne vous empêche pas d’être coquette et souriante. Votre priorité ne sera pas de séduire mais apprêtez-vous rien que pour vous. Cela fait du bien de prendre soin de soi et vous aborderez la journée plus sûre de vous, plus légère. Et puis c’est une bonne mise en route pour patienter jusqu’au weekend.

Travail ****

Le travail s’accumule et vous vous sentirez dépassée. Ajoutez quelques imprévus de dernière minute que vous devrez solutionner urgemment et c’est parti pour un jeudi marathon. Listez et priorisez vos tâches et laissez de côté ce qui peut attendre demain. Vous retrouverez vite votre sens de l’organisation alors pas de panique. Vous gérerez ! 😉

Bien Être ****

La fatigue se fera ressentir en fin de journée si vous n’y prenez garde. Profitez de la plage méridienne pour aller vous oxygéner, ne restez pas à l’intérieur. Une petite marche ou du lèche-vitrine pour vous vider un peu l’esprit et déconnecter du boulot. C’est à ce prix que vous aborderez le reste de la journée plus sereinement et plus détendue.

