Horoscope du jour Verseau du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple *

La vie de couple est loin d’être un long fleuve tranquille et vous allez encore en avoir la preuve. Vous allez vous sentir submergée par une vague d’émotions plutôt négatives et vous en arriverez même à envisager la rupture. Pas besoin d’avoir recours à des solutions aussi extrêmes. Vous êtes fait l’un pour l’autre et vous le savez. Soyez patiente, après la pluie vient le beau temps.

Amour / Célibataire **

À courir plusieurs lièvres à la fois, vous finirez par n’en attraper aucun. Il serait peut-être plus judicieux de vous concentrer sur un seul de vos prétendants. Si vous êtes perdue et que vous ne savez pas comment choisir, au besoin faites une liste de leur qualité et de leur défaut. Vous verrez tout de suite lequel est le mieux pour vous.

Loisir ****

Vous avez besoin de vous défouler et vous jugez que c’est le bon moment pour vous remettre au sport. Il n’y a rien de mieux qu’un peu d’activité physique pour se détendre et retrouver la santé. Toutefois, si cela fait longtemps que vous n’avez pas pratiqué, il faut ménager vos efforts au risque d’entamer la semaine avec des courbatures.

Social **

L’image que les autres ont de votre personne est très importante pour vous et vous avez tendance à vous plier en quatre pour vous faire bien voir. Si vous êtes obligée de faire tant d’effort, c’est sûrement parce que vous n’êtes pas entourée par les bonnes personnes. Faites le tri dans votre entourage et ne gardez que les personnes qui vous acceptent telle que vous êtes.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :