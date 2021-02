Horoscope du jour Taureau du samedi 13 février 2021

Amour / Couple ****

Vos efforts pour sauver votre couple portent enfin leur fruit et vous sentez que les liens qui vous unissent à votre moitié sont plus forts que jamais. Vous profiterez du week-end pour être ensemble, en amoureux. Ce qu’il y a de bien avec votre homme, c’est que, même si cela fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez toujours l’impression de le découvrir.

Amour / Célibataire ****

Vous vous êtes rarement senti aussi bien dans votre peau. Vous êtes au top de votre pouvoir de séduction ce qui tombe plutôt bien, puisque la position de Mars indique qu’une personne va bientôt entrer dans votre vie. Mais ne faites pas trop vite de plan sur la comète. Que ce soit pour la vie ou pour une nuit, essayez de ne pas vous prendre la tête. Ne pensez pas à demain, profiter d’aujourd’hui.

Loisir *****

Vous cassez votre routine pour une petite virée avec votre moitié, ou des amis. À l’écoute de votre corps, vous profitez de votre temps libre pour vous détendre. Petit resto, massage, rien ne sera de trop pour votre bien-être. Vous allez avoir l’impression de vous ressourcer et de flotter sur un petit nuage. Attention tout de même à la descente avec la reprise de la semaine.

Social *****

Vous recevez une aide inattendue qui vous boostera le moral. Entourez par ceux qui vous sont chers, vous vous sentez prête à déplacer des montagnes et à franchir tous les obstacles qui se dressent devant votre objectif. Plus rien ne vous semble impossible et toute l’aide que vous recevrez, vous la rendrez volontiers.

