Horoscope du jour Taureau du lundi 8 février 2021

Amour / Couple *****

En ce début de semaine, vous faites table rase du passé et vous mettez de côté tous vos différents et petites erreurs que chacun d’entre vous a commis. Résultat, vous vous sentez comme libérée d’un poids. Sans rancune, dame fortune pourrait bien vous sourire de nouveau et votre richesse ne sera autre que l’amour.

Amour / Célibataire *****

Vénus vous a dans ses petits papiers et ce lundi, elle organise pour vous une belle rencontre. Elle placera sur votre route un inconnu qui possède la plupart des qualités que vous recherchez chez un potentiel partenaire. Ne croyez pas que vous rêvez, cet individu qui vous correspond en tout point existe bel et bien.

Travail ****

Ce lundi, vous concrétisez un projet que vous aviez sur le feu depuis un moment. Vous gagnez en expérience et vous n’avez plus aucun doute sur vos capacités. Rien ne vous semble inaccessible et vous êtes prêtes à vous lancer dans de nouvelles entreprises. Veillez toutefois à vous fixer un cap et à ne plus vous éparpiller dans toutes les directions.

Bien Être ***

Quand vous commencez quelque chose, vous vous donnez à fond, et ce sans compter l’énergie que vous dépensez. Mais nous ne sommes que lundi et si vous ne voulez pas finir la semaine sur les rotules, il va falloir que vous appuyiez sur le frein et que vous vous économisiez. Si cela est plus facile à dire qu’à faire, c’est tout de même nécessaire.

