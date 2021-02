Horoscope du jour Scorpion du mardi 23 février 2021

Amour / Couple **

Impossible d’être au diapason avec votre cher et tendre aujourd’hui. Chacun pense avoir fait son « quota » d’efforts et que c’est à l’autre d’y mettre du sien. C’est la spirale descendante. Si vous avez besoin d’un bol d’air pour y voir plus clair, écoutez-vous : allez faire un tour. Il se pourrait que votre partenaire ressente le même besoin. L’ambiance électrique n’est pas propice au dialogue, alors première chose à faire : se calmer. Vous aurez de bien meilleurs résultats si vous commencez par là. Ensuite, place au dialogue !

Amour / Célibataire **

Aujourd’hui vous avez presque l’impression que l’univers entier s’est ligué contre vous. Il n’en est rien, tout au plus une légère influence de Saturne qui vous empêche de voir la situation avec lucidité. Vous avez besoin de recul pour mieux cerner ce qui se passe réellement. Essayez d’enregistrer votre prochain rencard et repassez vous la bande son le lendemain. Vous pourriez être surprise de ce que vous entendrez alors. Portez attention sur votre ton, le débit de votre voix, sur ce qui passe à travers les mots…Et décidez de changer ce qui cloche !

Travail ****

L’opportunité qui se présente aujourd’hui est à saisir ! Une petite voix intérieure vous dira peut-être que vous n’êtes pas capable, que d’autres y arriveraient mieux. Rendez-vous service et laissez-la au placard. Vous avez les compétences, vous avez l’envie, vous avez les épaules ! Tout ce qui vous retient c’est le manque de confiance en vous. En relevant ce challenge, vous renforcerez votre estime. Et si c’est la peur de faire des erreurs qui vous retiens, dites-vous bien que seuls ceux qui ne font rien, ne se plantent jamais.

Bien Être ***

Certains éléments indispensables à votre équilibre ont été relégués au second plan ces derniers jours. Vous travaillez tard, mangez sur le pouce trop souvent…Continuer sur cette pente pourrait vous causer des ennuis. Reprenez vos bonnes habitudes, recalez votre rythme. Petit à petit vous retrouverez un sommeil réparateur. En ce moment il est primordial d’être détendue. Si vous ne disposez pas encore d’une soupape à la hauteur du stress que vous subissez…il serait bienvenu d’en imaginer une. Mieux : mettez-là en place.

