Horoscope du jour Scorpion du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple **

Vous avez considéré beaucoup de choses comme acquises et aujourd’hui, l’heure est venue d’en payer le prix. Il vous reproche de ne plus faire d’effort et de négliger votre couple. Même si vous avez du mal à l’admettre, vous savez qu’il a raison. Il ne tient qu’à vous d’y remédier. Voyez ce mardi comme l’occasion de prendre un nouveau départ sur de bonne base.

Amour / Célibataire **

Vous n’avez plus envie de faire d’effort pour trouver l’âme sœur et vous avez tendance à négliger quelque peu votre apparence. Comment voulez-vous séduire si vous dissimulez vos atouts et ce qui fait de vous ce que vous êtes ? N’ayez pas peur de vous affirmer et de vous dévoiler. Ce mardi vous pouvez changer les choses si vous le voulez.

Travail **

Il n’y a pas à dire, ce mardi, vous ne brillez pas par l’excellence de votre travail. Cela est probablement dû à un manque de motivation, car vous espériez quelque chose qui n’est pas arrivé. Si vous attendez d’être récompensée pour vous améliorer, jamais vous n’avancerez. Faites-le pour vous et non pas pour les autres et pensez à ce qui disait Epictète « On ne devient pas champion sans suer ».

Bien Être ***

Un évènement vous contrarie. Heureusement vous pouvez compter sur vos proches pour vous apporter réconfort et soutien. Vous en avez bien besoin. Il est toujours plus facile d’affronter les aléas de la vie lorsque l’on est bien entouré ce qui est votre cas. Profitez-en, car peu sont ceux qui ont cette chance.

