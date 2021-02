Horoscope du jour Scorpion du lundi 15 février 2021

Amour / Couple *****

C’est tellement dur de trouver un homme gentil, aimant et respectueux. Quand on le trouve, on ne le lâche plus. Malheureusement, depuis quelques jours, vous sentez que votre couple traverse quelques petites difficultés et cela vous inquiète. Vous choisirez le moment intime du soir et de la nuit pour régler ces petits malentendus et retrouver l’harmonie qui vous est si chère.

Amour / Célibataire *****

Besoin d’un mec? Pourquoi faire! Aujourd’hui vous vous êtes levée du bon pied. Celui qui réclame son droit à s’épanouir seule, sans besoin d’un homme. Vous vous sentez comme sur le tapis volant d’Aladin, libre et prête à conquérir le monde de manière totalement indépendante. L’influence de Jupiter vous donne une confiance en vous surprenante.

Travail *****

Le travail se passe bien et vous gérez vos tâches si bien que vous risquez d’en avoir de nouvelles rapidement. Pas que cela vous embête. Au contraire, vous êtes curieuse de savoir ce qu’on vous réserve. Il y a beaucoup de chances que cela arrive aujourd’hui. Restez disponible. Vous qui aimez apprendre de nouvelles choses, c’est la meilleure chose qu’on puisse vous souhaiter!

Bien Être ***

Vous courez à droite, vous courez à gauche. Pour les uns, pour les autres. Résultat : vous vous laissez un peu aller. Prenez le temps, ne serait-ce qu’une demi heure, de vous faire un bon cocooning: ongles, cheveux ou peau. Ou tout à la fois si vous pouvez! Attention, vous négligez aussi souvent vos pieds alors que c’est une partie très importante de votre corps et leur bien-être a une influence direct sur votre état corporel général.

