Horoscope du jour Scorpion du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ****

Votre couple fait des jaloux et l’on vous demande comment vous arrivez à maintenir l’alchimie et l’harmonie avec votre partenaire. À cette question, vous n’avez pas vraiment de réponse car vous n’avez pas le sentiment de faire quelque chose de spécial pour que cela fonctionne avec votre moitié. Tout est tellement simple avec lui.

Amour / Célibataire ****

L’une de vos grandes qualités de cœur, c’est de voir la beauté là où les autres ne voient que de la laideur. Vous ne vous arrêtez pas aux apparences et cherchez toujours à vous faire une opinion par vous-même. Vous aimez découvrir les cygnes qui se cachent en chaque vilain petit canard et c’est ce qui justement aujourd’hui vous permettra de faire une belle rencontre.

Travail *****

Ce lundi, votre souci du détail et le soin que vous apportez à chaque tâche que vous accomplissez sont appréciés. Il est normal de s’appliquer lorsque l’on aime ce que l’on fait. Rien ne vaut un travail où l’on se sent épanouie et vous ne pensiez pas avoir cette chance un jour. Vous êtes félicitée et encouragée, en bref, pour vous c’est une bonne journée.

Bien Être *****

Les temps changent et vous vous adaptez parfaitement. Vous suivez le courant et vous évoluez, en bien forcément. Vous tenez la routine loin de vous et cherchez toujours la nouveauté. Ce lundi, vous allez être servie. Au menu, de nouvelles activités et peut-être une soirée inattendue. Vous pouvez toujours compter sur vos amis pour vous suivre dans vos folies.

