Horoscope du jour Sagittaire du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple *****

Un évènement vous cause de la peine, mais heureusement, monsieur est là rien que pour vous. Il est votre épaule sur laquelle vous appuyez, votre phare dans la nuit, votre roc et surtout, il lit en vous comme dans un livre. Il vous connaît sur le bout des doigts et peut même anticiper vos besoins. Il sait exactement quoi faire pour vous réconforter.

Amour / Célibataire *****

Ce soir, prévoyez votre plus belle tenue, car Jupiter placera un bel inconnu sur votre chemin. Un homme qui, si vous le voulez bien pourrait changer tous vos lendemains. Des occasions pareilles ne se représenteront pas à la pelle. Aussi ouvrez bien grand et vos yeux et vos oreilles si vous ne voulez pas finir seule et vieille fille.

Travail ***

Vous supportez mal d’avoir quelqu’un constamment sur votre dos et n’acceptez pas que l’on vous dise quoi faire. Vous êtes une vraie rebelle, mais n’oubliez pas que la vie est faite de compromis et que, surtout niveau professionnel, l’on ne fait pas toujours ce que l’on veut. Sur ce coup-là, il vous faudra prendre sur vous, car vous n’avez pas le choix.

Bien Être **

S’il est bon de se faire plaisir, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses et basculer dans l’excès. Votre gourmandise est l’un de vos vilains défauts et vous avez parfois (même souvent) du mal à résister à la tentation. Aujourd’hui, cette dernière sera omniprésente. Alors un peu de courage, sachez dire non à vos pulsions.

