Horoscope du jour Sagittaire du lundi 8 février 2021

Amour / Couple ****

Vous n’êtes pas du genre à être très démonstrative. Ce que votre moitié aura du mal à comprendre et pourrait finir par douter de votre amour. Rassurez-le et faites lui comprendre à votre manière que cela n’enlève rien aux sentiments que vous lui portez. Vous n’êtes pas la femme la plus démonstrative du monde, certes. Mais votre conjoint a parfois besoin d’entendre et de voir que vous l’aimez…

Amour / Célibataire ****

Vous serez ouverte aux rencontres certes, mais pas n’importe lesquelles… Et ces derniers temps, vous avez l’impression que Cupidon vous joue des tours. Ce début de semaine confirmera vos impressions. Quelques opportunités de rencontres s’offriront à vous, mais elles n’auront strictement aucun intérêt. Vous vous sentirez frustrée d’avoir tant d’amour à donner sans trouver à qui…

Travail ***

Votre manque de diplomatie pourrait vous causer des torts. Vous voulez décider, mais de façon beaucoup trop maladroite. Ce qui mettra en boule votre entourage professionnel et vous empêchera d’obtenir gain de cause. Des tensions pourraient donc voir le jour en ce lundi. Tentez une approche plus délicate dans vos prises de décisions.

Bien Être ****

Vous aurez beaucoup de mal à gérer le stress accumulé durant la journée. Pour ne pas craquer, ménagez-vous des moments pour faire le vide. Le sport pourrait être une bonne alternative pour éliminer les toxines et vous vider l’esprit pendant un moment.

