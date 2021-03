Horoscope du jour Sagittaire du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple *****

La routine vous ennuie et vous êtes bien décidée à bousculer votre couple et surprendre votre moitié ! Pleine d’imagination, vous passerez de surprise en surprise, et cela pour son plus grand plaisir… De quoi redonner un second souffle à votre couple qui en avait bien besoin. Cela pourrait d’ailleurs donner des idées à votre conjoint, qui pourrait lui aussi vous surprendre…

Amour / Célibataire *****

La Lune en Lion vous donnera envie de papillonner en ce début de semaine. Vous ne perdrez pas une occasion d’aller vers les autres, découvrir de nouvelles personnes, flirter et vous amuser. Vous n’avez pas envie de penser engagement. La légèreté dominera votre journée, qui finira sur des tranches de rire saupoudrés de regards charmeurs…

Travail ****

Vous êtes serviable et votre entourage en a bien conscience. Préparez-vous à être particulièrement sollicitée aujourd’hui. Mais soyez vigilante car un petit service par-ci puis un autre par-là pourrait vous mettre en retard dans votre propre travail à faire. Votre excès de générosité pourrait vous faire du tort. Alors si vous ne voulez pas quitter le bureau à 23h apprenez à dire non !

Bien Être **

A force de vous occuper du bien-être de votre entourage, vous vous oublierez et finirez cette journée sur les rotules. Un peu d’égoïsme ne vous ferait pas de mal de temps en temps. Apprenez à vous écouter et prendre soin de vous comme il se doit. Personne ne le fera à votre place. Sans cela vous risquez de finir cette semaine complètement surmenée.

