Horoscope du jour Poissons du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ***

Il se pourrait, aujourd’hui, que vous passiez à côté d’une date symbolique très importante pour votre moitié… Il peut s’agir d’un anniversaire, de la date de votre première rencontre…Votre conjoint pourrait se sentir négligé et blessé par ce petit oubli. Toutefois, il finira par comprendre que vous êtes certes une petite tête de linotte, mais que cela n’enlève rien à l’amour que vous lui portez.

Amour / Célibataire ***

Vous semblez vouloir recoller les morceaux d’un amour passé… Oui, on vous a déjà dit qu’une fois recollés, il risque de sonner creux… Oui, on vous a déjà dit d’arrêter de vous tourner vers le passé. Tout cela, vous le savez déjà. Mais quelque chose vous dit que cette relation mérite une seconde chance. Et vous ne voulez pas prendre le risque de ne pas avoir essayé.

Travail ****

L’influence de Neptune vous rend légèrement désordonnée. Ce n’est pas que cela vous pénalise, mais votre entourage se demande bien comment vous faites pour vous y retrouver. Pourtant, vous arrivez très bien à gérer. Parmi tous ces dossiers en pagaille, vous avez vos propres repères, et vous parvenez à vous organiser comme il se doit pour mener à bien vos objectifs.

Bien Être ****

Ce milieu de semaine vous pourriez avoir grand besoin de vous rapprocher de la nature. Une balade en forêt ou au bord de la mer, une escapade à la montagne, qu’importe. Vous avez besoin de respirer le grand air, loin de la pollution qui vous étouffe.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :