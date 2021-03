Horoscope du jour Poissons du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ***

De petites querelles passées pourraient déteindre sur votre couple. Mais cela se calmera un peu aujourd’hui. Faites le point avec votre partenaire pour tout régler. Parlez-lui de ce petit froid qui s’est placé entre vous ces derniers temps. C’est le bon moment pour réagir, si vous tenez à lui ! Ravivez la flamme, rappelez-lui ce qui vous a fait tomber mutuellement amoureux. Et si vous êtes en tort, excusez-vous comme il se doit. Les tensions baisseront et ça s’arrangera en un clin d’œil !

Amour / Célibataire ***

Ce mardi, vous confortez toujours votre envie de rester toute seule ! Vous ne souhaiterez pas donner votre cœur à n’importe qui. Aujourd’hui, vous ne ferez aucune rencontre importante qui pourrait chambouler votre vie. Toutefois, votre capacité de séduction sera plus renforcée. La preuve ? Des hommes essayeront d’avoir un rencart avec vous, mais aucun ne vous intéressera. Vous serez en mode « célibataire et fière de l’être ». Profitez de votre vie de célibat et faites le point, il se peut qu’elle ne dure pas longtemps.

Travail ****

Aujourd’hui, tout semble être de bon augure ! Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Bingo, on dirait que tout tourne en votre faveur dans le domaine professionnel ! Vous allez faire des rencontres fortuites qui vont vous aider à aller favorablement dans ce sens. Si vous devez prendre la parole devant une audience, et exprimer vos opinions, osez ! Vous avez de grandes chances de réussir. Devant les quelques difficultés qui pourraient se pointer, vous allez les surmonter haut la main, combattive que vous êtes !

Bien Être ****

Aujourd’hui, c’est l’opportunité de vous pomponner ! C’est l’occasion de vous prendre un moment de détente et de prendre soin de vous. Laissez votre corps prendre un bon repos bien mérité. Votre esprit aussi a besoin de se ressourcer ! Choisissez un environnement où le calme règne. Faites-vous dorloter et surtout relaxez-vous au maximum. Oubliez tout ce qui pourrait vous sortir de votre petite bulle de relaxation ! Ce mardi, vous allez particulièrement être reconnaissante envers vous-même de vous être occupée de vous.

