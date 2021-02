Horoscope du jour Poissons du jeudi 4 février 2021

Amour / Couple **

Vous avez laissé la flamme dépérir et ce jeudi, vous ne pouvez plus le nier et êtes obligée de faire face à la réalité. Si vos sentiments sont toujours là, essayez de trouver un moyen de renouer les liens et de retrouver votre complicité. L’on ne peut pas changer le passé, mais quand il y a de l’amour, on peut toujours avancer, quels que soient les obstacles à surmonter.

Amour / Célibataire **

Vous vous êtes un peu trop emballée, mais aujourd’hui, vous descendez de votre nuage. Ce ne sera pas forcément facile de faire une croix sur les projets que vous aviez commencé à élaborer pourtant mieux vaut que cela se termine maintenant, avant que les choses ne deviennent sérieuses et que vous ne soyez trop attachée.

Travail **

Un peu de retard et vous paniquez. Vous craignez de ne pas pouvoir gérer et, stressée, vous avez du mal à produire un travail satisfaisant et moins votre travail est satisfaisant, plus vous stressez. Au final, c’est une spirale infernale de laquelle vous aurez, ce jeudi, du mal à vous extirper. Posez-vous, soufflez et recommencez, vous pouvez y arriver.

Bien Être ***

Ce jeudi, le stress et la déprime vous consument. À cause de tous ces petits soucis qui vous tombent dessus, vous vous demandez s’il y a une lumière au bout du tunnel. Mais une bonne nouvelle en fin de journée devrait vous requinquer. Si votre moral ne remontera pas non plus au top niveau, vous vous coucherez au moins un peu plus apaisée.

