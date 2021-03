Horoscope du jour Poissons du jeudi 11 mars 2021

Amour / Couple ****

Le grand Amour n’est pas rose tous les jours…Mais aujourd’hui il le sera… Votre aimé vous fera une proposition inattendue que vous ne pourrez qu’accepter ! Retenez bien ce jeudi… Vous passerez un cap et en serez très émue. Votre relation prendra un tournant dont vous rêviez depuis déjà un bon bout de temps…

Amour / Célibataire ****

Une situation fâcheuse pourrait survenir et finalement se transformer en opportunité de rencontre. Bien sûr, sur le moment vous ne le verrez pas vraiment comme ça… Mais vous finirez par vous rendre compte que le destin a frappé et qu’il s’agissait d’une façon comme une autre de rencontrer votre moitié !

Travail ****

Vous apprendrez une bonne nouvelle qui vous apportera la motivation qui vous manquait en ce début de journée. Cela vous donnera la force d’avancer sur votre projet et d’espérer obtenir des résultats avant la fin de cette journée. En tous les cas vous donnerez tout ce que vous avez !

Bien Être ***

Vous ressentez un petit coup de mou en ce milieu de semaine. Prenez soin de vous et avancez à votre rythme. Ne tentez pas de franchir vos limites car vous pourriez le regretter. Vous ne pouvez donner plus que ce que vous n’avez. Votre corps et votre esprit ont tous deux besoin de se reposer.

