Horoscope du jour Poissons du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple **

Vous avez l’impression de ne plus connaître la personne qui partage votre vie et la passion du début vous semble bien loin. Il est peut-être temps de vous asseoir autour d’une table et de déballer tout ce que vous avez sur le cœur. Même si parler n’arrangera peut-être pas votre situation, vous vous sentirez libérée d’un poids. Ce qui est important, c’est de ne pas laisser les choses s’envenimer.

Amour / Célibataire **

Votre manque de confiance en vous est un véritable frein dans votre quête du grand amour. Si vous ne voulez pas être l’éternelle célibataire qui tient la chandelle pendant les soirées entre amis, il va falloir prendre sur vous et dépasser ce handicap qui vous empêche de faire de belles rencontres. N’oubliez pas que qui ne tente rien n’a rien.

Loisir ***

Vous avez tendance à tout anticiper et à vouloir tout contrôler ce qui rend votre quotidien plutôt stressant et surtout très routinier. Il est peut-être temps de laisser l’inconnu et l’imprévu entrer dans votre vie. Alors quand l’occasion se présentera à vous ce week-end, ne la rejeter pas, ouvrez-lui grand les bras et surtout ne réfléchissez pas !

Social ***

C’est bien souvent dans les mauvais moments que l’on voit sur qui l’on peut vraiment compter et vous en aurez bientôt la preuve. Si certains de vos proches vous décevront, vous serez aussi amenée à être agréablement surprise. Mais ne vous inquiétez pas, mis à part quelques individus, votre entourage est là en cas de coup dur.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :