Horoscope du jour Poissons du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple ***

Vous êtes taquine ce week-end ! Arrêtez un peu de chercher à provoquer une réaction émotionnelle de la part de votre bien-aimé. Ces pics mettent votre partenaire sur la défensive. Ils sont rarement mérités et ne font que pousser votre partenaire à vous prouver que vous avez tort. Pluton vous aidera à retrouver l’harmonie et à repartir sur de nouvelles bases.

Amour / Célibataire ***

Vous êtes de nature très aimante, sensible et empathique. Vous savez pardonner beaucoup de choses. Vous avez tendance à chercher trop d’excuses aux personnes pour qui vous craquez. Saturne vous poussera à voir la réalité en face et à vous rendre compte des choses telles qu’elles sont réellement. Vous saurez de quoi il retourne avant la fin du week-end.

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

