Horoscope du jour Lion du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ****

A fur et à mesure, vous avez appris à manifester ces petites attentions d’amour qui font toute la différence. Dans votre couple, l’entente est là, tout comme la complicité. Vous savez mettre à profit chaque occasion de vous retrouver. Résultat : un couple uni et soudé, épanoui. Sachez profiter de ce que vous avez aujourd’hui ! Et puis, rien ne vous empêche de prévoir un petit séjour en amoureux pour les prochaines vacances. Vous le connaissez suffisamment pour savoir ce qui lui ferait plaisir et même si ça vous coûte, vous êtes prête à sauter le pas.

Amour / Célibataire ****

Aucun doute là-dessus : vous avez du succès et même un franc succès. Seulement, cela ne vous suffit plus. Vous repoussez cette idée depuis un moment, mais le fait est qu’une partie de vous aspire à construire une relation durable…pendant qu’une autre remplit un vrai tableau de chasse. Si cette attitude crée un malaise sous-jacent, remettez en question la place qu’elle occupe dans votre vie. Pour ce qui est de votre sensualité naturelle, vous pouvez la mettre à profit au travail par exemple. Cette carte sera profitable si elle est jouée au bon moment !

Travail *****

Vous redoublez d’efforts pour être au top, et ça se voit ! Soigner votre tenue et la qualité de votre présence ont été des choix judicieux. Vous apprenez à pratiquer la synergie, et c’est toute la boîte qui en profite. Vous êtes un élément moteur, apprécié et à sa place. Difficile de faire mieux ! Le grand défi qui vous attend c’est de maintenir le niveau. Si l’atteindre n’a pas été sans mal, le garder demandera encore plus d’efforts. Attention à ne pas tout sacrifier pour cela. Le burn-out n’arrive pas qu’aux autres !

Bien Être ****

Vénus entre en résonance avec votre signe. Vous êtes équilibrée, posée et reposée. Un réaménagement de votre intérieur est à envisager. Une nouvelle déco qui ressemble à la personne que vous êtes aujourd’hui. Vous pouvez vendre, donner, jeter ou même brûler ce qui a fait son temps. Faire ce grand ménage vous demandera beaucoup d’énergie et vous en apportera en retour. Vous vous sentirez délestée, avec plus d’espace, l’esprit déchargé. Essayez dès aujourd’hui, vous vous sentirez mieux ce week-end.

