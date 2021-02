Horoscope du jour Lion du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple ****

Vous commencez à ressentir quelque chose de très fort pour votre aimé et souhaiterez savoir si cela est réciproque. Toute la journée vous tenterez d’aborder le sujet mais ne réussirez pas à vous jeter à l’eau de peur du rejet… Vous finirez par vous lancer en début de soirée. Et comme souvent, vous réaliserez que vos craintes étaient infondées.

Amour / Célibataire ****

Vous pourriez faire une rencontre dans un endroit où vous n’aurez pas l’habitude d’aller dans votre quotidien. Il pourra s’agir d’un nouveau restaurant, un bar, une librairie, n’importe quel endroit pourra abriter un prétendant qui tombera sous votre charme au premier regard…

Travail ***

Vous travaillerez sans relâche toute la matinée et profiterez de votre pause déjeuner pour vous évader le plus loin possible le temps de quelques heures… Mais vous perdrez la notion du temps et en oublierez de retourner travailler ! Heureusement, votre matinée productive vous aura permis de prendre un peu d’avance, votre pause déjeuner élonguée n’aura pas de conséquence sur votre planning.

Bien Être ****

Vous aurez envie d’une petite escapade ensoleillée… Vous faites une overdose de froid et en avez déjà marre de ressembler à un bibendum avec votre énorme doudoune qui a certes le mérite de vous tenir chaud, mais qui est loin d’être une seconde peau !

