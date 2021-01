Horoscope du jour Lion du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple ****

Ce week-end sera une bonne occasion de vous rapprocher de votre partenaire. D’humeur très démonstrative en ce moment, vous aurez tendance à bouillonner de tendresse. Alors n’hésitez pas à lui faire des déclarations enflammées comme au premier jour ! Et n’ayez crainte de le brusquer car ce week-end, Cupidon sera de votre côté !

Amour / Célibataire ****

Il sera difficile de vous résister en ce week-end propice aux rencontres. Votre vivacité fascine autant que votre franchise déconcerte, un cocktail explosif pour faire tomber votre entourage à la renverse ! Vous être certes un cœur à prendre, mais il semblerait que ce ne soit pas pour longtemps… Pour une fois, laissez-vous surprendre. La vie réserve parfois de belles surprises…

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

