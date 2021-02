Horoscope du jour Gémeaux du samedi 20 février 2021

Amour / Couple ***

Il y a des jours avec et des jours sans. Les disputes et les divergences d’opinions semblent s’être installées dans votre relation et vous ne voyez pas trop comment vous en sortir. Ne paniquez pas, chaque problème à une solution. Le jour succède toujours à la nuit et c’est à deux que vous y arriverez, car les sentiments sont encore très fort entre vous.

Amour / Célibataire ***

Votre maladresse vous joue des tours et vous fait surtout perdre vos chances avec de potentiels partenaires. Mais tout n’est pas perdu, vous pouvez encore rattraper le coup. C’est votre attitude, que vous avez du mal à maitriser en compagnie d’un individu de sexe masculin qui pêche. Il vous suffirait juste d’un peu plus de self contrôle pour tout arranger.

Loisir ****

Pour ne pas laisser vos problèmes vous minez le moral, vous passez à l’action, même les corvées sont bienvenues pour vous distraire. Rangement, ménage… Si vous n’allez peut-être pas vous amuser, vous n’allez pas chaumer. Quand tout sera terminé, vous serez probablement fatiguée, mais vous tirerez une grande satisfaction des tâches accomplies.

Social **

Il y a des sujets épineux qu’il vaut mieux éviter d’aborder avec vos proches, mais c’est plus fort que vous, il faut que vous les remettiez sur la table. Résultat, vous allez encore vous retrouver fâcher avec une personne que pourtant vous appréciez. Un petit conseil, essayez de vous retenir, quitte à tourner trois fois votre langue dans votre bouche.

