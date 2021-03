Horoscope du jour Gémeaux du mercredi 17 mars 2021

Amour / Couple ***

Ce mercredi, vous la jouez perso, et ce, au détriment de votre couple. Si vous continuez à délaisser votre moitié, il se pourrait bien qu’elle commence à penser que l’eau est plus claire dans la fontaine d’à côté. Alors, trouvez du temps dans votre emploi du temps et faites-lui comprendre, qu’à vos yeux il est toujours important et que vous l’aimez.

Amour / Célibataire ***

Ce mercredi, vous jetez votre filet dans un endroit où il n’y a pas de poissons, ou alors, ils sont déjà accrochés à des hameçons. L’on ne vous a pas appris qu’il ne fallait pas convoiter le bien d’autrui ? Peut-être devriez-vous naviguer vers de nouvelles eaux et changer de zone de pêche si vous ne voulez pas rentrer bredouille ou avec quelque chose qui ne vous appartient pas.

Travail *

Vous êtes lassée d’accomplir sans relâche les mêmes tâches. Ce mercredi, vous n’avez pas l’impression de vous épanouir, mais plutôt de dépérir. Votre vie professionnelle vous apparait comme routinière et sans surprise et vous manquez cruellement de motivation. Pensez à ce que Steve Jobs disait : « La seule façon de faire du bon travail est d’aimer ce que vous faites. Si vous n’avez pas encore trouvé, continuez à chercher. »

Bien Être ***

En ce début de semaine, vous commencez plein de choses et très vite, vous ne savez plus où donner de la tête tant et si bien que vous n’achevez rien. Plutôt que de vous disperser, vous feriez mieux de vous concentrer sur un seul point. Vous serez moins frustrée et plus satisfaite de vous-même. Privilégiez la qualité à la quantité et vous n’aurez plus le sentiment de faire tourner des moulins à vent.

