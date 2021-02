Horoscope du jour Gémeaux du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ***

En couple depuis quelque temps déjà, vous aurez le désir de vous engager un peu plus mutuellement. Peut-être plus de votre côté que du sien. Et en ce mardi, cette envie d’officialiser votre union sera de plus en plus accrue. Même si vous vous aimez, mesdames, ne brusquez pas trop votre partenaire au risque de le faire fuir si jamais ce désir n’est pas partagé. Si vous avez comme une envie de fiançailles ou d’un mariage, assurez-vous d’abord que votre partenaire partage les mêmes sentiments. Tâtez le terrain pour être sûre de votre coup 😉

Amour / Célibataire ***

Chère célibataire, pourquoi mettre autant d’obstacles entre vous et ceux qui veulent vous atteindre ? Vous semblez avoir érigé un mur autour de vous. Les rencontres vont attendre jusqu’à ce que vous décidiez d’abattre ces barrières ! Vous verrez que si vous êtes plus enclines à vous ouvrir aux autres, votre situation changera complètement du jour au lendemain. Démontez ce mur brique par brique, et vous aurez une vision plus claire de celui qui veut bâtir sa vie avec vous.

Travail ****

Côté travail, quelques opportunités se présenteront à vous, surtout dans le sens d’une évolution de carrière. Cela pourrait s’agir soit d’un changement de poste, d’une promotion ou des responsabilités plus importantes. Pour cela, vous aurez grand besoin de l’aide et du soutien de vos proches. C’est surtout valable dans le cas où vous voudriez réaliser vos projets. Cependant, sachez être reconnaissante et ne les délaissez pas lorsque vous obtiendrez ce que vous voulez. Rappelez-vous qu’ils étaient là pour vous lorsque vous en aviez besoin. Votre dur labeur jusque-là portera donc ses fruits, mais sachez saisir les occasions au bon moment.

Bien Être ***

En ce jour, il y aura du changement en vue ! Vous avez été d’humeur un peu morose ces derniers jours, alors vous avez décidé de reprendre les rênes avec des mains de fer. Veillez à votre santé, et soyez plus enclin à prendre soin de vous. Modifiez vos mauvaises habitudes alimentaires et essayez de manger plus sainement. Reposez-vous et dépensez-vous physiquement. Oubliez vos problèmes et le stress, pensez à bien dormir durant la nuit pour bien revigorer votre corps.

