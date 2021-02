Horoscope du jour Gémeaux du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ****

Vos sens sont en éveil ce lundi. C’est celui du toucher qui sera exacerbé. Profitez en pour communiquer avec votre compagnon à travers un contact physique, quel qu’il soit. Il y a plein d’astuces pour provoquer un contact « de peau » entre vous. Toucher son dos ou son cou pour stimuler votre partenaire et lui faire comprendre combien vous tenez à lui. Massez le. Caressez le. Vénus vous inspirera, place à la détente et à l’harmonie.

Amour / Célibataire ****

C’est ce type d’homme qui vous attire plus que tout: ce type d’homme avec lequel vous vous sentez en sécurité. Ce sont des désirs biologiques et vous ne pouvez pas lutter contre. N’oubliez pas que vous êtes une femme indépendante, vous pouvez vous protéger toute seule. Mais tout ça est inscrit dans l’histoire de vos gènes alors vous continuez d’être attirée par ce genre d’hommes. Dépassez ce type d’attractions et élargissez votre champ de recherche!

Travail ***

Le travail devrait s’écouler assez facilement aujourd’hui. Vous devrez dépendre des autres pour faire votre travail ce qui sera probablement un peu énervant pour vous puisque vous aimez être dans le contrôle. Sachez mettre un mouchoir sur votre fierté et faites des compromis pour permettre la concrétisation de vos objectifs. Soyez flexible et travaillez autant que possible sur vos compétences de communication. Amabilité et flexibilité seront vos maîtres mots.

Bien Être **

Vous avez besoin de retrouver une bonne confiance en vous ce lundi. Pour cela sachez faire une bonne gestion de votre stress et de vos émotions. Le lâcher prise et une bonne concentration seront également importants. Pour garder votre motivation et voir les choses de façon positive, misez sur les séance de relaxation et de sophrologie. Des exercices de base en méditation seront aussi très bénéfiques.

