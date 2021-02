Horoscope du jour Capricorne du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ***

Vous aurez envie de mettre les pieds dans le plat aujourd’hui et il se trouve que votre conjoint aussi… Besoin d’une discussion franche sur l’indifférence qui s’est installée entre vous. Cela vous pesait à tous les deux et il était temps de remettre les compteurs à zéro. Ce sera difficile mais vous déciderez de faire des efforts mutuels car votre amour est solide. Pourquoi ne pas lui faire une surprise ce soir, histoire d’enterrer définitivement la hache de guerre ?

Amour / Célibataire ***

Aujourd’hui sera une journée d’exutoire. Vous pourriez rencontrer un ex avec qui vous n’aviez pas pu vraiment avoir d’explication sur votre rupture. Remontée comme un coucou, vous lui direz ses quatre vérités et qu’est ce que cela vous fera du bien ! Votre journée en sera de suite plus légère et vous pourrez enfin passer à autre chose.

Travail ****

Votre esprit sera préoccupé et vous n’aurez pas vraiment la tête au travail. Vous serez davantage tentée de confier vos états d’âme à vos collègues. Heureusement une oreille attentive vous réconfortera et vous pourrez enfin enclencher le pilote automatique pour mener à bien les tâches qu’on vous a confiées. Vous plonger dans le travail vous fera le plus grand bien.

Bien Être ****

Vous appréhenderez ce début de journée car vous aurez des choses à régler. Mais vous trouverez l’énergie nécessaire pour faire passer les messages aux personnes concernées. Il en ressortira du positif. Malgré tout, ces tensions laissent des traces et vous remettre un peu au sport vous permettrait de vous défouler et expulser les énergies négatives que vous avez accumulées.

