Horoscope du jour Capricorne du mercredi 24 février 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui, monsieur sera soucieux de vous faire plaisir. Attendez-vous à avoir le droit à un moment so romantic. Petit dîner aux chandelles en toute intimité, ou repas dans un restaurant chic… dans tous les cas vous serez plus que gâtée. Ces instants en amoureux sont précieux et contribuent à la bonne entente de votre couple.

Amour / Célibataire ****

Vous pensiez passer un petit moment pépère devant la télé? Ce n’est pas ce que vos amis ont prévu pour vous! Aujourd’hui, vendredi ne rimera pas avec ennui, mais peut-être qu’il rimera avec fin de célibat, si toutefois, vous êtes prête pour cela. Alors, ne résistez pas lorsqu’on viendra vous kidnapper pour vous entraîner à une soirée.

Travail *****

Même si c’est la fin de semaine, il est hors de question pour vous de se laisser aller. Ce vendredi, vous prouvez encore une fois votre valeur et que vous en avez dans le ventre. Vous abattez plus de travail qu’il ne vous est demandé et il est fort possible que vous receviez enfin une récompense à la hauteur de votre investissement.

Bien Être ****

Malgré ce que vous aviez prévu, ce vendredi ne sera pas de tout repos, mais ce sera loin de vous déplaire, bien au contraire. Vous allez aimer bouger et sortir, mais ce qui vous fera vraiment du bien c’est de pouvoir profiter de ceux que dans votre cœur vous portez. En bref une belle et mémorable journée.

