Horoscope du jour Capricorne du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ****

Ce mardi, votre couple franchit un cap décisif. Une étape que vous attendiez et prépariez depuis longtemps. Vous vous sentez vraiment prête à aller plus loin, parce qu’entre vous, c’est du sérieux et vous vous abandonnez complètement à votre moitié. Les liens qui vous unissent sont forts et solides et vous avez confiance en votre amour.

Amour / Célibataire ****

Pour attirer les prétendants, vous êtes prêtes à innover ce qui tombe bien puisque ce mardi, vous aurez l’occasion de bousculer vos bonnes vieilles habitudes et d’essayer de nouvelles choses. Même si ce n’est peut-être pas aujourd’hui que vous allez rencontrer l’homme de votre vie, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça !

Travail **

Ce mardi, votre obstination vous tire vers le bas. Vous ne voulez écouter personne et ne vous fier qu’à vous-même. Si d’habitude votre vision des choses est plutôt juste, aujourd’hui, vous vous fourvoyez. Écouter l’avis de votre entourage professionnel ne vous coutera rien et vous permettre peut-être de ne pas commettre d’autres erreurs.

Bien Être ****

Votre équilibre réside en de bonnes heures de sommeil, une alimentation saine et des activités pour permettre à votre esprit de s’évader. Ce mardi, vous aurez la chance de pouvoir vous détendre et vous aurez surtout du temps à accorder à ces trois points qui sont essentiels à votre santé. Bien-être assuré !

