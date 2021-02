Horoscope du jour Capricorne du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ***

Quand votre homme est de mauvaise humeur, mieux vaut l’éviter. Rien ne sera assez bien pour lui aujourd’hui et il aura tendance à passer ses nerfs sur toutes les personnes qui auront le malheur de croiser sa route. Restez à l’écart de ses états d’humeurs et recentrez vous sur vous. Privilégiez les activités à l’extérieur, sortez prendre un thé avec une copine ou allez faire du shopping.

Amour / Célibataire ***

Et oui, votre apparence physique aura son importance dans vos prochaines rencontres. Il ne s’agit pas d’être mince ou d’être stylée comme les magazines veulent vous le faire croire, mais bien de dégager une image confiante et heureuse. Affirmez votre look en étant vous même. Coiffez vous comme vous le voulez vraiment, portez ce que vous avez toujours voulu et que vous n’avez jamais osé. Révélez votre vrai vous.

Travail *****

Tranquille, efficace, performante, et même silencieuse! Vous êtes dans votre coin et vous faites votre travail. Attention à ne pas tomber en mode robot! Vous êtes une employé modèle et vous donnez votre maximum tous les jours. Vos supérieurs sont plus que content de vous avoir même s’ils ne savent pas toujours le montrer. Une récompense probable est à venir aujourd’hui.

Bien Être ***

Soyez attentive aux signes que votre corps vous envoie. L’influence des astres est très puissante aujourd’hui et cela fatigue votre organisme. Déjà, prenez le temps de réveiller votre corps en douceur dès le matin. Étirez vous, baillez, imitez les félins en fuyant la brutalité du réveil. Puis faites quelques mouvements dans la journée, notamment concernant vos épaules et vos chevilles.

