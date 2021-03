Horoscope du jour Capricorne du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple ***

Programmez un moment avec votre conjoint dans la mesure du possible ce soir. Qu’importe l’activité: le traditionnel cinéma + resto, ou une soirée érotique à la maison, un massage à deux avant d’aller prendre un verre… Il suffit que le romantisme soit au rendez-vous. Les caresses, les baisers, la main dans la main : toutes ces marques d’affection créent un climat propice à l’amour. Pour résumer: intimité, amour, séduction 😉

Amour / Célibataire ***

Un regard et vous êtes sous le charme. Cette situation, vous l’avez bien connue. Mais elle ne vous a pas portée chance jusqu’à présent. C’est parce que vous avez besoin de construire une vraie intimité pour vivre une vraie relation. L’amour passionnel, c’est agréable mais ça ne dure pas. Aujourd’hui l’étincelle ne sera pas là dès le début, mais vous la découvrez avec le temps.

Travail ****

La sécurité avant tout au travail! Vous vous êtes comporté de manière prudente pour aller de l’avant et vous avez eu raison. Mais il est possible que cela ait rendu votre quotidien professionnel est peu “ennuyeux”. Faites quelque chose de nouveau aujourd’hui! Autorisez vous à être vraiment créative et pourquoi pas même à prendre quelques petits risques. Sortez des sentiers battus 😉

Bien Être ****

Le fait de sourire vous fait du bien. Savez vous que le langage corporel est directement connecté à votre façon de penser et d’agir? En souriant, il est impossible de vous angoisser. Essayez par exemple de sourire et de vous énerver en même temps, vous verrez que cela est incompatible! Pensez donc à rire ce lundi, cela aura des effets sur votre santé. Rire ou sourire, c’est vraiment tout ce dont vous aurez besoin aujourd’hui.

