Horoscope du jour Capricorne du dimanche 7 février 2021

Amour / Couple **

Il se pourrait que votre partenaire ait du mal à gérer votre besoin de liberté qui s’avérera exacerbé en ce week-end… Plus il vous le reprochera, plus vous vous sentirez oppressée et voudrez vous évader. Essayez tout de même de vous mettre un peu à la place de votre moitié en laissant de côté votre fierté. Tentez d’arrondir les angles, un couple se nourrit de compromis !

Amour / Célibataire **

Célibataire, le coup de foudre risque de frapper fort ! Toutefois, ne vous laissez pas tromper. Certains coups de foudre ne sont pas ce qu’ils en ont l’air… Ne vous laissez pas aveugler par des mirages. Laissez parler votre cœur, mais n’en oubliez pas votre raison. Cela pourra vous éviter bien des désagréments !

Loisir ****

Ce week-end sera sous le signe de l’art et de la culture. Vous aurez envie de vous adonner à des activités instructives qui nourriront votre esprit. Expositions artistiques, visites de monuments, cinéma, opéra, tout ce qui fera vibrer votre matière grise est bon à prendre ! Mais vos proches ne seront pas forcément partants. Dirigez-vous plutôt vers des activités qui plairont à tout le monde au risque de passer ce week-end en solitaire…

Social ****

Cette fin de semaine vous semblera idéale pour d’agréables retrouvailles en famille. Vous serez particulièrement à votre aise. Il se pourrait même que ce week-end soit marqué par une réconciliation inattendue ! Après cette semaine harassante, rien de tel que des étreintes familiales chaleureuses qui vous mettront du baume au cœur…

