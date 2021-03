Horoscope du jour Cancer du samedi 13 mars 2021

Amour / Couple *****

Attention à ne pas tomber dans les excès ! Sans aller jusqu’à se faire tatouer le portrait de votre bien-aimé sur l’épaule, comme l’acteur Sylvester Stallone, vous avez quand même tendance à exagérer. Vous ferez encore une petite folie ce week-end pour prouver votre amour à votre partenaire. L’influence de Pluton peut réussir à vous faire rester raisonnable.

Amour / Célibataire *****

Vous rencontrerez une personne ce week-end mais vous aurez tendance à attendre beaucoup trop d’elle. N’attendez pas que cette personne comble le vide que vous ressentez à l’intérieur. L’énergie du Soleil vous aidera à vous occuper de votre vie et à trouver ce que vous aimez faire. De quoi partir sur de bonnes bases pour une relation équilibrée et durable.

Loisir ***

Ha ça non vous n’aimez pas perdre ! Vous avez l’esprit de compétition et vous adorez gagner. L’âme d’une vainqueure… Être la première, c’est la seule chose qui vous remplit de satisfaction. Et gare aux faiseurs d’injustice ! La Lune tentera de vous faire garder votre calme. Vous serez agacée par ceux qui n’aiment que participer sans essayer de se surpasser.

Social ***

Vous en avez marre d’encaisser et d’accumuler les rancœurs. Vous avez quelque chose sur le cœur depuis longtemps. Ce week-end, vous trouverez le courage et la force d’aborder le sujet avec vos proches. En vous appuyant sur la douceur de Mars, vous saurez l’évoquer calmement. Même si le ton monte un peu, ça sera toujours plus positif et constructif que ne rien dire.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :