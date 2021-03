Horoscope du jour Cancer du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

Vous pourriez avoir envie d’une escapade à deux. L’idée de vous retrouver seule au monde avec votre conjoint vous réjouit d’avance ! Vous faites une overdose de routine aigüe… Et votre amoureux sera tout aussi excité à l’idée de s’éclipser rien que dans vos bras. Mais un petit contretemps pourrait venir compromettre vos projets… Ce qui aura le don de vous mettre les nerfs en pelote.

Amour / Célibataire ***

En ce début de semaine, votre prétendant pourrait se montrer particulièrement envahissant, ce qui pourrait fortement vous agacer. Vous vous sentirez oppressée et n’aurez qu’une envie : prendre vos jambes à votre cou et vous en aller très loin de lui ! Toutefois, avant de couper les ponts, dites lui clairement ce qui vous dérange. Aussi envahissant soit-il, ne lui infligez pas l’abominable mépris du silence…

Travail ***

Ce mercredi vous pourriez oublier votre tête à la maison ! Pourtant pas particulièrement étourdie d’ordre habituel, vous enchainerez les petits oublis et les erreurs d’inattention… Prenez garde et surveillez de près votre concentration, car elle aura tendance à s’évaporer vers d’autres contrées de pensées durant cette journée.

Bien Être **

Ce milieu de semaine, évitez tout ce qui est junk food et autres mets délicats du même genre… Il se pourrait que cette nourriture vous soit particulièrement indigeste aujourd’hui. Tournez-vous vers des aliments plus sain, en particulier les légumes verts qui vous seront beaucoup plus salutaires. Une salade composée fera très bien l’affaire !

