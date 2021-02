Horoscope du jour Cancer du mardi 16 février 2021

Amour / Couple ****

Oui, vous avez le droit d’oser. C’est même la clef pour devenir l’amante que vous souhaitez devenir. Pour combler votre partenaire, oubliez vos idées préconçues. Creusez du côté des fantasmes masculins. Qu’est-ce qui vous empêche de vous lâcher complètement ? Il n’attend que ça : une femme autant respectable en public que dévergondée en privée. Du moment qu’il est le seul à pouvoir en profiter, il appréciera ! Pour vous ça sera une expérience très enrichissante : l’occasion de découvrir des facettes insoupçonnées !

Amour / Célibataire ****

Il est hors de question de trouver un amoureux. Vous avez besoin de vous sentir libre de vos mouvements, libre d’expérimenter mille et une choses, de préférence avec des inconnus. Si cela peut créer une gêne dans votre entourage, vous n’en tenez pas compte et menez votre vie comme vous l’entendez. Cette situation sera passagère, alors continuez de la vivre à fond ! Vous en tirez des bénéfices qui vous seront très utile à l’avenir. Attention tout de même à garder une certaine discrétion, pour préserver votre entourage.

Travail ***

Trouver des solutions au problème actuel semble hors de portée. Vous finissez même par douter de vous, et restez muette. Au lieu de broyer du noir, faites un effort : mettez votre fierté dans votre poche avec un mouchoir dessus et ouvrez-vous à une personne de confiance. Vous avez besoin de ce regard extérieur pour appréhender le problème différemment, et le résoudre. Tant que vous resterez dans votre bulle, aucune solution satisfaisante ne pourra éclore. Alors un peu de courage et en avant !

Bien Être ****

C’est une très bonne journée qui s’annonce. Attendez-vous à croiser une « vieille branche » qui vous fera une proposition. Saisissez là ! C’est l’occasion en or pour relancer durablement votre motivation. S’investir dans ce projet va nourrir votre créativité et cela aura un effet des plus bénéfique sur votre santé. Vous avez bien besoin de ce petit plus en ce moment alors soyez attentive, surtout en début d’après-midi. Attention toutefois à garder un certain équilibre, vous pouvez vous investir seulement à la mesure de vos disponibilités !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :