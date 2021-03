Horoscope du jour Cancer du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple *****

Vous commencez une phrase, il la termine, c’est dire à quel point vous êtes sur la même longueur d’onde. Il anticipe le moindre de vos désirs et vous n’avez jamais rien besoin de lui demander pour qu’il vous fasse plaisir. En amour vous êtes vraiment gâtée. Aujourd’hui lundi, toujours fidèle à lui-même et soucieux de vous rendre heureuse, il vous réserve une belle surprise.

Amour / Célibataire *****

Votre douceur et votre féminité séduisent. Ce lundi, ces charmants messieurs chercheront à attirer votre attention par tous les moyens (qu’ils soient bons ou mauvais). Vous serez surprise de découvrir que dans votre entourage proche, vous avez au moins un admirateur. Cela vous étonnera d’autant plus, que vous le connaissez depuis longtemps. En tout cas, aujourd’hui, il va se dévoiler.

Travail ***

Nouvelle journée, nouveaux objectifs. Vous décidez de changer totalement de cap. Cette décision ne sera pas sans conséquence et pour atteindre votre destination, il vous faudra affronter quelques déconvenues. Mais au final vous n’aurez aucun regret d’être partie à la découverte de nouveaux horizons, car le changement, ça a du bon !

Bien Être ****

Comme le dirait un proverbe Chinois « Il n’est pas de joie qui égale celle de se créer de nouvelles amitiés. ». Vous êtes au top de la sociabilité et votre facilité de contact avec les autres vous permet de faire encore et toujours de nouvelles rencontres, ce qui tombe plutôt bien puisque vous adorez échanger et être bien entourée.

