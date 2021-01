Horoscope du jour Cancer du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple ***

Les influences négatives de Saturne vous rendront morose. Cela s’en ressentira sur votre vie conjugale. Sans vous en rendre compte, Vous aurez tendance à devenir distante, ce qui laissera votre compagnon dans l’incompréhension. Bien qu’il ne s’agisse que d’une passade, il est important de rassurer votre amoureux afin qu’il comprenne qu’il n’y est pour rien.

Amour / Célibataire ***

Ce week-end, il se pourrait que vienne l’heure d’arriver à vos fins ! Celui ou celle qui hante vos nuits depuis quelques semaines pourrait enfin vous regarder différemment… Attention tout de même à ne pas réagir de façon trop ardente au risque de l’effrayer. Même si vous attendez cela depuis des lustres ne vous précipitez pas. Il serait dommage de tout gâcher si près du but à cause d’un élan impulsif mal venu…

Travail

Bien Être

