Horoscope du jour Bélier du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ****

Le vendredi est l’un de vos jours favoris, car vous pouvez enfin profiter de votre moitié. Une soirée cocooning se profile à l’horizon. Rester au calme, rien que tous les deux, vous fera le plus grand bien. Pour vraiment passer du temps ensemble, pensez à la livraison de votre repas à domicile, cela vous évitera de passer des heures en cuisine.

Amour / Célibataire ****

Un charmant inconnu va débarquer dans votre vie aujourd’hui pour tout chambouler. Vous n’aurez aucunement le temps de réaliser que l’amour vous a frappé de façon intense et puissante. Ne craignez pas de vous abandonner et d’ouvrir votre cœur, car c’est bien en vous et dans vos actes que résident la clé de votre bonheur.

Travail *****

Vous semblez avoir trouvé l’équilibre qui vous faisait défaut et vous êtes plus motivée que jamais. Qu’importe que vos heures sup ne soient pas payées, vous amenez même du travail à la maison. Vous aimez vous investir à fond surtout que plus vous donnez de votre personne, plus vous serez récompensé. Continuez sur cette voie vous ne le regretterez pas.

Bien Être ****

Pour vous détendre et retrouver un peu de sérénité, vous testez de nouvelles activités et cela vous réussit plutôt bien. Vous soufflez, vous respirez et vous prenez la vie du bon côté. Vous laissez vos idées négatives au placard et vos problèmes, vous vous en occuperez plus tard. Vous êtes gaie, tout vous plaît (ou presque).

