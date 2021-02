Horoscope du jour Bélier du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ****

Votre humeur particulièrement lunatique vous rendra imprévisible et c’est particulièrement votre conjoint qui fera les frais de vos sautes d’humeur. Heureusement il a appris à vous apaiser et vous lui serez reconnaissante de ne pas mettre de l’huile sur le feu à chaque débordement. Vous pourriez finir la journée toute en douceur avec un repas en amoureux ou une séance de cinéma à deux.

Amour / Célibataire ****

Vous serez réceptive aux nouvelles rencontres et votre sens de la communication fera des envieux. Vous aurez cette humeur un peu mondaine qui vous rend agréable mais parfois un peu superficielle. Soyez plus naturelle et ne cherchez pas à vous présenter comme une personne que vous n’êtes pas. Vous nouerez ainsi des relations beaucoup plus sincères et durables.

Travail *****

Une bonne journée pour mettre en place votre touche personnelle dans votre façon de travailler. Vous n’aurez pas envie de faire comme tous le monde et apporterez quelques changements de votre propre initiative dans le fonctionnement de votre entreprise. C’est un risque que vous prenez mais il sera payant car très bien accueilli par vos supérieurs.

Bien Être ****

Tout vous sourira aujourd’hui malgré une humeur quelque peu instable. Vous pourrez compter sur la bienveillance et les encouragements de vos proches. Cela vous permettra de réguler votre ascenseur émotionnel plus rapidement. Vous devriez apprendre à mieux gérer vos émotions car si aujourd’hui vous bénéficiez de l’indulgence des autres, c’est quand même un coup de poker à chaque fois.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :