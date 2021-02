Horoscope du jour Bélier du samedi 20 février 2021

Amour / Couple **

L’amour est un oiseau rebelle qui n’a jamais jamais connu de loi. Vous pensiez vous reposer sur une mécanique bien huilée, mais votre moitié à soif de nouveauté. Vous êtes réticente à innover et cela engendrera quelques tensions entre vous. S’il y a certaines choses sur lesquelles vous pouvez céder, il ne faut pas non plus accepter qu’il demande plus que ce que vous pouvez lui donner.

Amour / Célibataire **

Vous vous sentez tellement seule et désespérée que vous êtes à deux doigts de vous jeter sur le premier venu. Sortez-vous tout de suite cette idée de la tête. Vous méritez un homme bien, plein de qualités, pas un Tanguy qui vit encore chez ses parents à plus de 40 ans. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné.

Loisir ***

Vous êtes fatiguée à la limite du burnout.. Rassurez-vous ce week-end vous n’aurez à vous soucier que de vous-même. Cela vous fera du bien de vous occuper de vous et de votre bien-être. Sortez de votre tête vos soucis d’argent, de travail, de famille, d’amis, d’amour. Ne culpabilisez surtout pas de ne rien faire.

Social **

Vous pensez que l’on ne peut compter sur personne, que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même et vous vous sentez très bien comme ça. Veillez tout de même à ne pas trop vous isoler. Il est plus dur d’affronter seule les aléas de la vie, surtout que dans votre entourage, nombreux sont ceux qui tiennent sincèrement à vous.

