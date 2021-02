Horoscope du jour Bélier du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple **

Face à la vérité, ce mercredi, vous préférez faire l’autruche. Vous refusez d’accepter certaines vérités sur l’élu de votre cœur. Après tout : « L’amour aveugle tous les hommes, ceux qui sont raisonnables, comme ceux qui sont fous ». Vous préférez vivre malheureuse plutôt que de vivre sans lui parce que vous pensez ne pas mériter mieux, mais vous vous trompez.

Amour / Célibataire **

Ce mercredi vous faites des rencontres, pourtant, vous ne jugez aucun de vos prétendants satisfaisants. Vous ne les trouvez pas assez ceci, ou pas assez cela. Vous aimeriez pouvoir modidifier certains traits de leur personnalité, mais pensez à cette phrase de Henri Frédéric Amiel : « Améliore-toi tant que tu voudras, mais prends les autres comme ils sont ». Peut-être devriez-vous accepter ce que les autres ont à vous offrir et arrêter de chercher ce qu’ils n’ont pas.

Travail ****

Vous recevez enfin la réponse que vous attendiez tant et en plus, elle est positive. Rien de tel pour vous remotiver en ce milieu de semaine. Ce mercredi marque le début de changement et de nettes améliorations au niveau de votre vie professionnelle. De bonnes nouvelles qui tombent à pic, au moment où vous commenciez à douter.

Bien Être **

Ce mercredi, vous jugez beaucoup trop sévèrement les autres et les gens fuient votre compagnie qui est loin d’être agréable. Si quelque chose vous contrarie, gardez-le pour vous et ne soyez pas mauvaise avec autrui. Soyez égoïste et ne partagez pas votre mauvaise humeur avec tout le monde. Surtout, évitez de faire de la peine à ceux qui tiennent sincèrement à vous et vous soutiennent.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :