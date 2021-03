Horoscope du jour Bélier du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ****

C’est sans nul doute une merveilleuse journée qui vous attend ! Mars vous est grandement favorable aujourd’hui. Cette influence se traduit par une force de détermination incroyable pour relever ensemble un défi. Votre couple a peut-être besoin de changements pour évoluer. Vous savez comment y remédier mais hésitez sur le moment opportun. N’attendez plus, c’est aujourd’hui ! Votre partenaire risque d’être surpris, veillez à préparer le terrain en amont pour lui épargner un choc trop important. La nouveauté peut être déstabilisante, faites preuve de patience.

Amour / Célibataire ****

Vous n’êtes pas à l’abri de faire une superbe rencontre aujourd’hui. Pourtant vous n’avez rien changé à vos habitudes, c’est précisément là que tout se passe. Une attention plus soutenue pendant votre trajet quotidien est de rigueur. Ne vous laissez pas avoir par les apparences, elles sont souvent trompeuses…comme on dit « l’habit ne fait pas le moine ». Soyez à l’écoute de vos sensations, et faites confiance à votre instinct. Cette rencontre n’est pas nécessairement votre âme sœur…mais elle pourrait vous y conduire !

Travail ****

Dans l’ensemble, c’est une superbe journée qui vous attend. Récolter le fruit de vos efforts vous fera du bien. Vous faites preuve d’un professionnalisme qui ne saurait passer inaperçu. Vous vous démarquez et serez probablement félicitée pour cela. Toutefois, la jalousie des collègues est à prévoir. Si vous n’en tenez pas compte et fanfaronnez à tout vas, attention au retour de boomerang : à la moindre occasion vos collègues ne vous louperont pas. Des félicitations méritées peuvent être célébrées discrètement. Pensez-y !

Bien Être *****

Aujourd’hui vous avez une sacrée pêche. Mars vous donne de la combativité à revendre et vous vous sentez presque invincible. Attention à doser vos dépenses d’énergie, il serait dommage de vous griller en une journée et de finir la semaine sur les rotules. Préférez la matinée pour vous consacrer aux dossiers qui vous ennuient, vous pourriez en boucler plus d’un. L’après-midi, temporisez. Certes vous « pétez le feu » mais souvenez-vous que ce n’est pas une raison pour s’enflammer. Si vous vous sentez perdre le contrôle, prenez cinq minutes au calme pour vous recentrer.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :