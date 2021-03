Horoscope du jour Bélier du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple ****

Aujourd’hui encore vous ne pourrez pas vous empêcher de tout gérer dans votre couple. Votre pragmatisme et votre efficacité vous honorent mais cela pourrait donner à votre conjoint le sentiment d’étouffer. Si d’habitude, il vous laisse faire, il risque aujourd’hui de vous reprocher de vouloir tout contrôler. Quelques frictions qui s’atténueront en fin de journée.

Amour / Célibataire ****

Très méthodique, vous savez exactement quel type d’homme vous recherchez et focalisez sans doute trop sur cet être idéal. Vous finissez par ne voir que les défauts de vos prétendants éventuels et ne tenterez même pas de les découvrir plus en profondeur. La première impression n’est pas toujours la bonne, creusez davantage vos nouvelles relations, vous pourriez faire de belles découvertes.

Travail ***

Le travail vous semblera long et fastidieux aujourd’hui. Serrez-vous les coudes entre collègues, ils sont dans la même galère que vous et en parler vous permettra à tous d’évacuer un peu le stress généré. Et pourquoi ne pas leur proposer de manger ensemble ce midi, vous pourriez aussi parler d’autres choses que de boulot et cela renforcera la cohésion d’équipe.

Bien Être ***

Le stress vous minera toute la journée à moins que vous ne trouviez une solution pour vous apaiser et vous recentrer sur votre moi intérieur. Certaines font du ménage pour se détendre, d’autres du sport ou du shopping ? Peu importe, trouvez un moyen de vous faire du bien qui vous permettra de déconnecter du quotidien.

