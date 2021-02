Horoscope du jour Bélier du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple *****

Vous serez encore aujourd’hui dans le feu de l’action avec une créativité surprenante pour chambouler votre routine conjugale. Petits textos sensuels, langage à double sens pour rendre vos mots ambigus et coquins et pourquoi pas un film érotique à visionner ensemble ? Vous dévoilerez de vrais talents d’allumeuse pour rendre votre cher et tendre fou de désir. 😉

Amour / Célibataire *****

Vous prenez enfin conscience que vous souhaitez évoluer vers une relation stable et épanouie. Vous n’êtes plus à la recherche uniquement d’une attirance sexuelle. Vous avez bien vu où cela vous mène à chaque fois. Vous avez décidé d’apprendre à connaître les hommes que vous rencontrez avant de foncer tête baissée. Et c’est une sacrée victoire contre votre impulsivité ! Poursuivez !

Travail *****

Toujours cette envie de renouveau qui vous pousse à explorer de nombreux domaines auxquels vous n’aviez jusque-là pas pensé. Cela pourrait vous ouvrir de nouveaux horizons que vous soyez en recherche d’emploi ou projetiez une nouvelle carrière. Faites vos recherches patiemment et de façon approfondie pour être sûre que ces nouvelles pistes correspondent à vos envies.

Bien Être *****

Si ce n’est déjà fait, faites le plein de vitamines, d’acides gras et de magnésium pour garder un bon niveau d’énergie. Et préférez les jus de fruits frais et les fibres plutôt que les produits chimiques et synthétiques. Un jus d’orange ou d’amande faits maison détoxifiera votre corps tout en vous apportant les nutriments indispensables pour garder le rythme toute la journée.

