Horoscope du jour Bélier du dimanche 21 février 2021

Amour / Couple ***

Faites attention à ne pas blesser votre conjoint avec des mots que vous ne pensez pas et pourriez regretter aussitôt. Un rapport de force pourrait s’instaurer entre vous, laissant votre week-end assez nuageux. En cas de crise, remettez-vous en question et reconnaissez vos torts. Sans cela, il sera très difficile de passer un bon week-end…

Amour / Célibataire ***

Célibataires, vous ne mesurerez pas votre pouvoir de séduction et risquez de briser bien des cœurs… Vous vous en amuserez, et ne prendrez pas cela trop au sérieux. Dommage, car derrière certaines déclarations enflammées peut parfois se cacher un cœur empli de sincérité… Pour une fois, essayez de croire en vous. Oui vous êtes désirable, et oui il est envisageable que l’on tombe fou amoureux de vous !

Loisir ***

Ce week-end vous aurez envie de vous essayer à des activités et loisirs à sensations ! Saut à l’élastique, parachute, karting, tout ce qui pourra vous décrocher le cœur sera bienvenu ! Votre routine vous enlise, et ce sera une excellente manière de s’en arracher ! Vous aurez tout de même un peu de mal à trouver des proches qui veuillent bien vous suivre…

Social **

L’influence de Mars pourrait créer quelques tensions avec vos proches. Rien de bien grave. Mais évitez d’envenimer les choses en vous emportant pour tout et rien. Gardez votre calme et ne prenez pas tout au premier degré. Utilisez votre sens de l’humour, il vous sauvera de bien des querelles vaines et vides de sens.

