Horoscope du jour Balance du mercredi 24 février 2021

Amour / Couple **

Vous ne savez pas expliquer pourquoi, mais vous avez perdu la confiance que vous aviez en votre mec. Vous êtes passée en mode espion et rien n’échappe à votre surveillance. Vous fouillez ses poches, ses SMS, ses mails… Attention, vous êtes sur la mauvaise pente. Imaginez qu’il vous surprenne ? D’autant plus que vos doutes ne sont pas fondés, alors ne prenez pas de risques inutiles aujourd’hui. Si vous tenez vraiment à comprendre la distance qu’il met entre vous, parlez-lui. La communication, c’est la base.

Amour / Célibataire **

Vous avez des vues sur quelqu’un, mais avant de lui déclarer votre flamme vous décidez de mener votre enquête. Vous interrogez ses potes l’air de rien, afin d’être certaine qu’il soit totalement libre. Vous épiez tous ses gestes, à la recherche du moindre vice. Vous voulez être certaine qu’il soit irréprochable. Et si vous faisiez erreur ? En amour, il faut accepter l’autre tel qu’il est. Avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Avant de faire des reproches, assurez-vous d’être parfaite également !

Travail *****

Ce mercredi vous êtes LA référence au boulot. On vous prend en exemple, votre manière de suivre les projets ou de manager les équipes est saluée par tous. Vous allez être chargée d’accueillir les stagiaires afin qu’ils aient une vision du travail bien fait au plus proche des attentes de votre boss. Vous acceptez avec plaisir et votre enthousiasme spontané joue en votre faveur. Votre investissement devrait être récompensé à plus ou moins court terme. De quoi vous faire oublier vos tracas persos.

Bien Être *****

Vous avez décidé de prendre davantage soin de votre santé. Ce qu’il y a dans votre assiette devient primordial pour vous. Vous scrutez la composition de vos aliments, vous limitez votre consommation de gras et de sucre, dans le but de vous sentir mieux dans votre corps. Ajoutez à cela un peu d’effort physique et vous serez bientôt au top. Vous serez pleine d’énergie et prête à affronter le reste de la semaine comme une guerrière. Who runs the world ?! Vous !

