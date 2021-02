Horoscope du jour Balance du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple ***

Vous vous lèverez aujourd’hui sans trop savoir comment envisager l’avenir. Vous supporterez mal les habitudes de votre cher et tendre. Lunette des toilettes pas rabaissée, bouchon de dentifrice pas revissé ? Tout sera bon pour lui faire des reproches. Pourtant vous savez bien que la vie de couple n’est pas toute rose. Et puis il supporte bien vos petits défauts aussi. Alors… chuttt lol ! Pas de remarque intempestive disproportionnée sous peine de déclencher un tsunami ! Prenez sur vous ! 😉

Amour / Célibataire ***

Une journée favorable pour vous poser les bonnes questions. Vous avez du mal à faire confiance et vous avez besoin de temps pour connaître l’autre et vous sentir en sécurité. Sans doute recherchez-vous trop la fusion spontanée dans chaque relation ? Prenez conscience qu’une telle alchimie relève davantage du coup de foudre que d’une relation stable basée sur l’amour. Entre vos fantasmes affectifs et vos besoins réels, il y a une sacrée différence. Au lieu de vous méfier de tous les hommes, ouvrez-vous et apprenez à les connaître plus intimement, pour prendre le temps de vous faire une opinion.

Travail *****

Vous ne rechignerez pas à la tâche aujourd’hui et ne verrez pas la journée passer. Outre les compliments de votre boss, on pourrait vous proposer une nouvelle mission ou une nouvelle activité. Votre curiosité intellectuelle et votre conscience professionnelle vous permettront de relever le défi haut la main. Vous avez besoin de challenge pour vous épanouir, vous fuyez la routine. Ce besoin d’adrénaline et d’imprévu qui vous caractérise sera comblé et au moins au plan professionnel, vous serez satisfaite 😊

Bien Être ***

Vous devriez apprendre à relativiser les choses. Soit vous explosez soit vous ne pipez mot mais cela vous bloque dans l’ambivalence et l’excès. Apprenez à canaliser vos émotions pour dialoguer de façon constructive quand quelque chose vous dérange. Evitez le « Tu » qui induit un reproche à l’autre et préférez le « Je » pour expliquer votre ressenti. Privilégiez le « je ne me sens pas entendue » au « tu ne m’écoutes jamais ». Vous vous rendrez compte que cela peut vite désamorcer une dispute.

