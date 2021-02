Horoscope du jour Balance du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ***

Aujourd’hui il y aura des hauts et des bas. Si votre partenaire vous prend la tête sur des détails insignifiants, c’est un prétexte pour attirer votre attention. Sa fatigue et son besoin d’être choyé ne doit pas vous empêcher de profiter de la journée. Soyez à l’écoute et sachez couper court si la discussion tourne en rond ou s’envenime. Si c’est vous qui plombez l’ambiance avec des récriminations, mettez-vous à l’écart et réfléchissez. Parfois on attend de l’autre quelque chose qu’on ne s’autorise pas sois même.

Amour / Célibataire ***

Vous étiez aux anges et aujourd’hui ça se complique. Se faire poser un lapin n’est certes pas agréable, mais tôt ou tard, ça arrive à tout le monde. Peut-être que prendre un peu de recul serait le choix le plus judicieux pour aujourd’hui. Examinez la situation en imaginant qu’elle vous est extérieure : ce n’est plus vous mais un ou une ami(e) qui est concerné. Que lui conseillerez-vous ? Si vous arrivez à vous détacher émotionnellement et à faire la part des choses, vous aurez fait un grand pas.

Travail *****

Si parfois vous vous demandez pourquoi vous faites ce travail, aujourd’hui vous aurez la preuve que c’était un bon choix. Vous optimisez vos compétences, êtes véritablement utile, et aujourd’hui tout simplement indispensable. Si vous avez des ambitions d’évolution c’est le bon moment pour en faire part. Préparez votre argumentaire et appuyez-vous sur des exemples récents et précis. Vous méritez cette promotion, si vous en êtes convaincue, la majeure partie du travail est fait. Ne vous attendez pas à ce que l’on vous la serve sur un plateau. Vous devrez vous battre !

Bien Être ***

Grâce à la nouvelle position de Vénus, vos énergies corporelles, mentales et spirituelles retrouvent le chemin d’un certain équilibre. Appuyez en ce sens avec de l’exercice physique et un temps d’intégration, au calme. Si vous ressentez des douleurs inhabituelles ou avez des pensées parasites, n’attendez pas pour réagir. Votre équilibre est encore fragile, vous devez faire preuve de vigilance à son égard pour qu’il devienne plus stable. Avec vos efforts d’aujourd’hui, vous réinstallez des bases solides. Gardez le cap !

