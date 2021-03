Horoscope du jour Balance du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Ne pas laisser la routine s’installer est l’une de vos priorités. Vous voulez entretenir la flamme et la passion du tout début de votre relation et pour ce faire vous cherchez toujours à lui plaire et à le surprendre. Ce lundi vous offrira justement l’occasion de sortir des sentiers battus et de lui faire plaisir d’une manière inhabituelle.

Amour / Célibataire ****

Pas de repos pour les braves. Vous n’avez pas l’intention d’attendre la fin de la semaine pour trouver l’âme sœur et vous mettez votre féminité en valeur. Une tactique qui sera probablement payante puisque tout indique que ce lundi est propice aux rapprochements. Vous avez toutes les cartes en main, alors à vous de jouer maintenant.

Travail ****

Ce lundi démarre fort. Vos supérieurs exigent et attendent beaucoup de votre travail. Tout cela vous fera peut-être un peu peur, mais vous n’avez pourtant pas d’inquiétude à avoir, tout se passera bien. Vous êtes douée dans votre domaine et vous savez parfaitement vous organiser et définir des priorités pour accomplir toutes les tâches qui vous sont demandées.

Bien Être ***

Si jusque-là vous repoussiez la date de reprise d’une activité physique, vous êtes bien déterminée à vous remettre au sport ce lundi. Transpirer ne vous fait plus peur et vous défouler vous fera un bien fou. Toutefois, soyez raisonnable et n’en demandez pas trop à votre corps tout de suite. Ne vous lancez pas dans un marathon.

