Horoscope du jour Balance du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple *****

« Le couple heureux qui se reconnait dans l’amour défie l’univers et le temps ; il se suffit et réalise l’absolu ». Cette phrase de Simone de Beauvoir illustre parfaitement ce à quoi ressemble votre relation ce jeudi. Le soleil brille pour vous et vous traversez une période où le climat est doux et sans nuages. Profitez-en.

Amour / Célibataire *****

Prête et parée à affronter cette journée ? Car ce jeudi, ça va secouer. Tout laisse à penser que vous allez faire une rencontre qui va vous bouleverser (en bien évidemment). Pour cet inconnu, votre cœur risque fort de s’emballer. En tout cas, la période d’air glacière que vous avez traversée touche à sa fin.

Travail *****

Ce jeudi, l’on vous donne le feu vert pour concrétiser certains de vos projets ce qui vous permet d’avancer à pas de géants vers l’objectif que vous vous êtes fixé. Vous gagnez en assurance et en compétences et vous ajoutez quelques cordes à votre arc. En bref, une journée très prolifique niveau professionnel.

Bien Être *****

Malgré le fait que vous carburez à plein régime et que vous vous investissez à fond dans tout ce que vous faites, vous avez la forme et vous faites preuve d’un dynamisme redoutable. D’autres aimeraient bien avoir le secret pour avoir autant d’énergie que vous. Être bien dans votre corps et dans votre tête est l’un de vos atouts.

